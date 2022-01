Le Toulouse FC s’est imposé sur le score de 4 buts à 0 face au club de l’AS Nancy-Lorraine ce soir dans le cadre de la 20e journée de Ligue 2. Un succès aussi pour l’AC Ajaccio face au SC Amiens.

Les Toulousains ont marqué par l’intermédiaire de Ado Onaiwu (29 min), Denis Genreau (30 min), Branco van den Boomen (55 min) et Rafael Ratao en fin de match. Dans la deuxième rencontre du soir comptant aussi pour la 20e journée de Ligue 2, Ajaccio l’emporte 1-0 à Amiens avec un but de Nouri à la 42e minute. Au classement, Toulouse et Ajaccio se retrouvent en tête du championnat avec 41 points.