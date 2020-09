Suivez le dernier match de cette 4e journée de Ligue 2 ce soir à partir de 20 h 45. Sur la pelouse de l’Abbé-Deschamps, l’AJA (16e, 3 pts) reçoit Troyes (7e, 6 pts) pour recoller aux visiteurs. Résultat.

AJ Auxerre – ESTAC Troyes 2-1 : La formation bourguignonne a trouvé le chemin des filets par Axel Ngando (37e) et Mickaël Le Bihan (59e), contre un but aubois de Yoann Touzghar (91e). Avec six points, l’AJA occupe la onzième place à égalité avec l’ESTAC, septième. Les deux clubs se trouvent à quatre longueurs du leader Niort.

