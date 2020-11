Fin des deux premiers matchs de la 10e journée de Ligue 2 ce samedi après-midi.

Grenoble 38 – Le Havre 2-1 : après plusieurs semaines sans compétition suite au coronavirus notamment côté du GF 38, les Isérois ont renoué avec la victoire cet après-midi face au Havre. Les hommes de Philippe Hinschberger ont trouvé la faille par l’intermédiaire de Kevin Tapoko (40e) et Willy Semedo (82e) auteur d’un très beau but. Les Havrais sont revenus au score à la 94e minute de jeu grâce à une réalisation de Nolan Mbemba. Au classement, le GF 38 est cinquième avec 15 points et deux matchs en moins, alors que le HAC se retrouve quatrième avec 16 unités.

Clermont Foot – EA Guingamp 0-0 : Clermont pointe à la troisième place avec 16 points, alors que Guingamp est aujourd’hui douzième avec 12 points.

