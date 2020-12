La Ligue 2 était à l’honneur ce samedi. Et pour cette 16e journée, Clermont accueillait Paris FC pendant que Toulouse recevait Le Havre.

Clermont réalise un très joli coup. Accrochés au Havre la semaine dernière, l’actuel 5e de Ligue 2 se relance. Deux buts tôt dans les matches de Jodel Dossu, 7e et 22e, ont permis aux visiteurs de vite prendre les devants sur le Paris FC.

À Toulouse, Stijn est une légende. Vide, le Stadium a pourtant vu se dérouler un match totalement exceptionnel. Alors que les locaux ont rapidement mené 2 à 0, grâce à un doublé de Rhys Healey et Amine Adli, ils ont laissé le Havre réagir par Nabil Alioui. Et alors que le 3-3 s’éternisait, un penalty est venu sauver les locaux. Appelé sur la marque, le Néerlandais de Toulouse ne tremble pas, 4-3 et le tef remonte sur le podium de la Ligue 2.