Sans contrat, l’expérimenté Chaker Alhadhur s’est engagé avec l’AC Ajaccio ce mardi.

Actuel 5e de Ligue 2, l’AC Ajaccio a officialisé ce mardi le recrutement de Chaker Alhadhur. Libre de tout contrat, le latéral de 30 ans a signé un contrat d’un an et demi avec le club corse. « Chaker est un joueur polyvalent, d’expérience et bon techniquement. Son recrutement permettra de compenser le départ de Matthieu Huard (parti à Brescia en D2 italienne) et de pouvoir doubler le poste d’arrière latéral », explique le coordinateur sportif du club Johan Cavalli, dans un communiqué.

L’ancien défenseur de Châteauroux devrait commencer à s’entraîner avec ses nouveaux coéquipiers ce jeudi.