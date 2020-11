Après son humiliation subie en Ligue des Champions face à Porto (3-0), l’équipe d’André Villas-Boas doit se remobiliser et se projeter pour le prochain match de Ligue 1. L’OM se déplace sur la pelouse de Strasbourg ce vendredi. Les deux équipes présentent des absences de taille avec une véritable hécatombe côté alsacien.

Après sa déculotté reçue par Porto en Ligue des Champions, l’Olympique de Marseille se doit de réagir et se recentrer sur le championnat de Ligue 1. Les Phocéens se présentent ce vendredi à la Meinau, sans Hiroki Sakai et Alvaro (suspendus), face à une formation strasbourgeoise en pleine tourmente.

Avant-dernier de Ligue 1, les joueurs du RCS enchaînent les coups durs. En plus de l’absence de leur entraîneur Thierry Laurey, toujours positif au covid et incertain pour la rencontre, la liste des joueurs à l’infirmerie n’en finit pas de s’allonger. L’important Lebo Mothiba (genou), Idriss Saadi (adducteurs), le gardien Matz Sels (tendon d’Achille) et Mahabé Siby (cuisse) sont tous out. S’ajoute à cela les absences du précieux buteur Ludovic Ajorque, suspendu pour ce match et le milieu de terrain Jean-Eudes Aholou, lui aussi testé positif au virus.

Cette avalanche de mauvaises nouvelles pourrait plonger encore un peu plus le club nordiste dans les profondeurs du classement.