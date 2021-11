Meilleur joueur de l’histoire de la Liga, Lionel Messi connaît des débuts difficiles en Ligue 1. Un championnat que l’attaquant du Paris Saint-Germain juge très physique.

« Il s’agit d’une ligue plus physique, où les matchs sont souvent disputés, où il y a beaucoup d’allers-retours et où les joueurs sont forts et rapides. Sur le plan physique, ça change beaucoup. En Espagne, toutes les équipes essaient de jouer beaucoup plus et elles peuvent vous confisquer le ballon si vous ne pressez pas bien. La plus grande différence se situe au niveau physique », a indiqué la star argentine dans un entretien accordé à Sport.

Pour rappel, la Pulga n’a toujours pas inscrit le moindre but en championnat de France tandis qu’il a déjà marqué trois buts en Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain.