Ce vendredi, le Toulouse Football Club, promu en Ligue 1 la saison prochaine, a annoncé la signature de l’attaquant néerlandais Thijs Dallinga, meilleur buteur du championnat de deuxième division néerlandaise.

Toulouse annonce déjà sa troisième recrue. Le champion de Ligue 2 2021 a officialisé, ce vendredi, l’arrivée de l’attaquant néerlandais Thijs Dallinga, meilleur buteur du championnat de deuxième division néerlandaise. La saison dernière, il a joué 44 matchs toutes compétitions confondues pour 36 buts et 9 passes décisives.

« Je suis très heureux de signer au TéFéCé, très fier de rejoindre le Club. Je suis impatient de rencontrer nos supporters, j’ai déjà très envie de disputer mon premier match au Stadium. Je regarde beaucoup de matchs de football et je connaissais donc le Club avant mon arrivée. Quand les contacts ont démarré, j’ai suivi les performances de l’équipe avec plus d’intérêts et j’ai pu regarder quelques matchs de la fin de saison. J’ai aussi pu échanger avec Stijn (ndlr : Spierings) qui m’a dit le plus grand bien du Club et de la ville », a déclaré le buteur dans une interview accordée aux médias du club.