D’après le classement prévisionnel de Ligue 1 de l’Observatoire du football CIES, le Paris Saint-Germain sera sacré champion cette saison devant l’OM et l’OL.

Au bout de six journées de championnat, le PSG est déjà confortablement installé en tête de la Ligue 1 avec 18 points devant l’Olympique de Marseille (13 pts). Un duo qui devrait tenir sur la longueur d’après les prévisions du Centre international d’étude du sport (CIES), qui s’est risqué à établir un classement final de Ligue 1 à partir d’éléments statistiques et algorithmiques.

Sans grande surprise, on retrouve donc le PSG champion devant les deux Olympiques, Marseille et Lyon. L’AS Monaco s’emparerait de la 4e position devant le champion en titre, Lille. Tout en bas du classement, Troyes est prédit comme future lanterne rouge de Ligue 1, l’AS Saint-Étienne (19e) serait relégué et Brest (18e) devrait passer par les barrages. Rendez-vous en mai prochain pour voir si les statistiques du CIES ont dit vrai.