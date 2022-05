La Ligue 1 2021-2022 a rendu son verdict. L’Olympique de Marseille sera le deuxième représentant français en Ligue des Champions. L’AS Monaco devra jouer deux tours préliminaires pour espérer jouer la plus belle des compétitions. Enfin, le Stade Rennais termine au pied du podium et jouera la Ligue Europa.

Si le titre de champion a été remporté offciellement au Paris Saint-Germain, la course à la qualification à la Ligue des Champions a été passionnante. l’Olympique de Marseille, qui s’est imposé, 4-0, contre Strasbourg, profite du match nul, 2-2, de l’AS Monaco face à Lens, pour reprendre la deuxième place. Si le club phocéen est directement qualifié pour la prochaine Ligue des Champions, le club de la principauté devra jouer deux tours préliminaires pour espérer jouer la plus belle des compétitions. Enfin, le Stade Rennais, qui a été tenu en échec, 2-2, par le LOSC, termine quatrième et jouera la Ligue Europa la saison prochaine.

Le calendrier de l’Olympique de Marseille:

J35: reçoit Lyon – défaite 3-0

J36: se déplace à Lorient – victoire 3-0

J37: se déplace à Rennes – défaite 2-0

J38: reçoit Strasbourg – victoire 4-0

Le calendrier du Stade Rennais:

J35: reçoit Saint-Etienne – victoire 2-0

J36: se déplace à Nantes – défaite 2-1

J37: reçoit Marseille – victoire 2-0

J38: se déplace à Lille – nul 2-2

Le calendrier de l’AS Monaco:

J35: reçoit Angers – victoire 2-0

J36: se déplace à Lille – victoire 2-1

J37: reçoit Brest – victoire 4-2

J38: se déplace à Lens – nul 2-2