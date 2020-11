La très belle semaine niçoise continue. Dans la sauce jusqu’au cou en Ligue Europa, voilà désormais les Aiglons en difficulté en Ligue 1. Dixième avant le début de cette douzième journée, l’OGC Nice recevait une équipe de Dijon qui n’avait pas encore gagné en championnat… Jusqu’aujourd’hui. 1-3 score final.

Quatrième défaite en quatre matchs. La série est noire et la spirale infâme pour l’OGC Nice. Après deux revers consécutifs en Ligue Europa, les hommes de Patrick Vieira recevaient la lanterne rouge Dijon pour la douzième journée de Ligue 1 et ils avaient à cœur de se relancer. C’est raté. C’est même carrément l’inverse qui va se passer. Une correction en règle. Dès la 21e minute, les Dijonnais vont ouvrir le score grâce à Mama Baldé. Puis dix minutes plus tard, c’est Glody Ngonda qui va doubler la mise du pied droit.

Pourtant les Aiglons tentent de réagir, par Amine Gouiri notamment à deux reprises. Mais ses ballons sont sauvés sur la ligne à chaque fois. Le chrono affiche 66 minutes, et c’est l’ancien du Sporting Lisbonne qui va s’offrir un doublé. Les Aiglons vont réussir à réagir, grâce au penalty de Gouiri à la 80e mais c’est trop tard. Trois a un, Nice vient d’encaisser six buts en une semaine. Une triste performance qui risque de remettre au goût du jour, les questions sur le futur de Patrick Vieira. Les pensionnaires du Roazhon Park descendent à la onzième place, de leur côté, Dijon reste dernier de Ligue 1.