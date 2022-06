Courtisé par le LOSC, Faitout Maoussa se dirigerait finalement vers Montpellier. Il aurait été séduit par le projet héraultais.

Recruté par le FC Bruges après plusieurs saisons écoulées au Stade Rennais, Faitout Maoussa est déjà en situation d’échec en Belgique et devrait rentrer en France dès cet été. Annoncé proche du LOSC pour concurrencer Gabriel Gudmundsson et Domagoj Bradaric, le Français de 23 ans serait en partance vers Montpellier après avoir été séduit par le projet proposé par les Héraultais. Une première recrue ambitieuse pour le groupe mené par David All’Oglio qui espère pouvoir viser plus haut la saison prochaine.