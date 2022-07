Ce vendredi, l’AC Ajaccio, promu en Ligue 1, a annoncé l’arrivée de Mickaël Alphonse. Le défenseur, qui a été sacré champion d’Israël avec le Maccabi Haïfa Football Club la saison dernière, a signé un contrat de deux ans.

L’AC Ajaccio renforce son secteur défenseur. Le club corse, qui est promu en Ligue 1, a annoncé la signature de Mickaël Alphonse. Le défenseur, qui a été sacré champion d’Israël avec le Maccabi Haïfa Football Club la saison dernière, a signé un contrat de deux ans. Dans une interview accordée aux médias du club, il savoure son retour en France : « Un vrai plaisir de découvrir cette famille ! Les joueurs ont réalisé une saison exceptionnelle en Ligue 2. Très content de venir dans l’aventure avec ce groupe. J’arrive avec beaucoup d’envie et l’espoir de faire de très belles choses avec l’ACA. Je suis convaincu qu’avec ce groupe on peut faire quelque chose. On va tout faire pour réaliser l’objectif du club, se maintenir et être très fort à domicile ».