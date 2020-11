L’UNFP annonce les 3 nominés pour le trophée de meilleur joueur du mois d’octobre en Ligue 1.

Kylian Mbappé fait partie des nominés. L’attaquant du Paris Saint-Germain a marqué six buts et délivré deux passes décisives lors du dernier mois de compétition, dont deux doublés contre le Nîmes Olympique (4-0) et Dijon (4-0). Il sera en concurrence avec le milieu offensif de Lille Jonathan Bamba et l’attaquant de l’AS Monaco Wissam Ben Yedder. L’un de ces trois joueurs succédera à l’attaquant du FC Metz Ibrahima Niane, désigné meilleur joueur du mois de septembre.