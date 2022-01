Mario Lemina, qui a été testé positif au Covid-19, avec sa sélection du Gabon à quelques jours du début de la Coupe d’Afrique des Nations 2022 au Cameroun, a été renvoyé à l’OGC Nice pour des « lésions cardiaques ». Julien Fournier, directeur du football des aiglons a donné des nouvelles rassurantes de son milieu de terrain.

Mais que s’est-il passé entre Mario Lemina et sa sélection du Gabon ? Renvoyé à Nice quelques jours après avoir contracté le Covid-19, le milieu de terrain ne présente aucune « lésions cardiaques » et est apte à reprendre la complétion avec son club: « Mario va bien, très bien. Il s’entraîne normalement. On a eu connaissance des rapports médicaux qui avaient été établis à la CAN. Sa fédération a pris la décision de le renvoyer dans son club. On a procédé à des examens, ici à Nice, sous couvert des experts médicaux de la Ligue. Tous les examens se révèlent positifs. Mario est en parfaite santé. C’est une très bonne nouvelle», a expliqué Julien Fournier, directeur du football de l’OGC Nice au média officiel du club, démentant tout problème de santé.

Quelques heures après son retour à Nice, Mario Lemina a publié un message sur ses réseaux sociaux où il a expliqué mettre un terme à sa carrière internationale. Son coéquipier en sélection, Pierre-Emerick Aubameyang, a également été renvoyé de la sélection Gabonaise, qui s’est qualifiée pour les huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations.