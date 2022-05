Tout juste montés en Ligue 1, Troyes et Clermont ont validé leur maintien dans l’élite du football français. Depuis la mise en place du système de barrage à 5 en Ligue 2, les promus s’en sortent bien l’année suivante en Ligue 1.

La saison fut longue, elle fut difficile, cependant, les Clermontois et les Troyens ont réussi à valider leur maintien en Ligue 1. Lors des quatre derniers exercices, tous les promus se sont maintenus lors de leur première saison, soit un total de 8 sur 8. En 2018/2019, Nîmes finit 9ème et Reims termine 8ème. Lors de l’exercice 2019/2020, Metz finit 15ème et Brest 14ème. Lors de la saison 2020/2021, Lens termine 7ème tandis que Lorient finit 16ème.

💙Titulaire ou remplaçant, passé, présent, chaque minute, chaque effort a compté. Cette saison, nous avons tous écrit l’Histoire. L’ESTAC se maintient et évoluera en @Ligue1UberEats pour la saison 2022-2023 ! Fiers de nos joueurs, fiers de nos supporters, fiers de Troyes ! 💪🔵⚪ pic.twitter.com/N9fSNZIGZC — ESTAC Troyes (@estac_officiel) May 14, 2022