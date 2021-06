Après le retrait de son actionnaire, King Street, Bordeaux a reçu de nombreuses offres de reprises mais aucune a reçu l’aval de la banque Rothschild. Le club envisage désormais le redressement judicaire.

L’offre commune de Gerard Lopez et Pascal Rigo semblait tenir la corde, la banque Rothschild n’a pas rendu un avis favorable pourtant, Gerard Lopez, ancien président de Lille, champion de France 2021 annonçait un projet ambitieux dans les colonnes de l’Equipe. Il souhaite acquérir le Matmut Atlantique, le Haillan et a surtout affirmé viser le top 5 en championnat en investissant plus de 50 millions d’euros sur le marché des transferts dès cet été. Suite à ça, le club a annoncé disposé d’une nouvelle dead line où il a jusqu’au 22 juin pour trouver un nouveau propriétaire. Dans un communiqué, le champion de France 2009 annonce qu’il « n’a d’autre choix que d’envisager l’éventualité d’une procédure de placement en redressement judiciaire. »

Un club historique du football français se retrouve en grande difficulté et pourrait même disparaitre si personne ne remplit les conditions nécessaires pour sauver le club.