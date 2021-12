Depuis son instauration en 2018, la VAR ne cesse de faire parler. Ce samedi, l’ancien arbitre, Tony Chapron a littéralement chargé la VAR qu’il accuse de déshumaniser l’arbitre: « Le VAR, c’est la déshumanisation de l’arbitre, nous répond Tony Chapron. Ce n’est plus lui qui prend la décision, il n’est plus dans l’émotion, il est dans le contrôle. Au final, on a l’impression que c’est la technologie qui prend le pas sur l’homme. Quand on contrôle le hors-jeu au millimètre, cela n’a plus aucun sens. » Il s’agit pourtant bien d’êtres humains devant les écrans de contrôle. Rien n’y fait, le coréalisateur assume son choix jusqu’au bout : « Ce qui nous intéressait, c’étaient les hommes de terrain, pas ceux qui contrôlent dans un camion. Nous, on voulait parler des hommes qui sont au coeur du jeu, qui touchent les joueurs, c’est ça qui fait la beauté du jeu… Sinon vous jouez à la PlayStation ! », a confié Tony Chapron dans les colonnes de l’Équipe.

Dimanche à 21h, Canal + diffusera le documentaire « Dans la tête des hommes en noir ».