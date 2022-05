L’élimination surprise du RB Leipzig en demi-finale de la Ligue Europa face aux Rangers fait que le troisième de Ligue 1 devra passer deux tours préliminaires pour espérer disputer la prochaine Ligue des Champions.

Mauvaise nouvelle pour le football français. Le troisième de Ligue 1 ne sera pas qualifié directement pour la prochaine Ligue des Champions. Après l’élimination surprise du RB Leipzig en demi-finale de la Ligue Europa face aux Rangers, l’équipe française qui terminera sur la dernière marche du podium devra batailler pour espérer jouer la plus belle des compétitions de clubs.

La course au podium s’annonce passionnante

Si le titre de champion a été remporté offciellement au Paris Saint-Germain, la course à la qualification à la Ligue des Champions est totalement indécise. Si l’Olympique de Marseille, actuellement deuxième, compte trois points d’avance sur ses poursuivants, le club phocéen possède un calendrier difficile avec deux confrontations face à Rennes et Strasbourg. Derrière les hommes de Jorge Sampaoli, on trouve l’AS Monaco avec 65 points soit trois de retard. Le Stade Rennais, qui s’est incliné, mercredi soir, contre le FC Nantes est cinquième avec 62 points. Une défaite qui profite à L’OGC Nice, qui gagne une place. Les aiglons pointent à la quatrième place avec 63 points et enfin le Racing Club de Strasbourg, qui réalise une incroyable saison, est sixième avec 60 points.

Le calendrier de l’Olympique de Marseille:

J35: reçoit Lyon – défaite 3-0

J36: se déplace à Lorient – victoire 3-0

J37: se déplace à Rennes

J38: reçoit Strasbourg

Le calendrier du Stade Rennais:

J35: reçoit Saint-Etienne – victoire 2-0

J36: se déplace à Nantes – défaite 2-1

J37: reçoit Marseille

J38: se déplace à Lille

Le calendrier des Strasbourg:

J35: reçoit le PSG – match nul 3-3

J36: se déplace à Brest – victoire 1-0

J37: reçoit Clermont

J38: se déplace à Marseille

Le calendrier de l’AS Monaco:

J35: reçoit Angers – victoire 2-0

J36: se déplace à Lille – victoire 2-1

J37: reçoit Brest

J38: se déplace à Lens

Le calendrier de l’OGC Nice:

J35: se déplace à Bordeaux – victoire 1-0

J36: reçoit Saint-Etienne – victoire 4-2

J37: reçoit Lille

J38: se déplace à Reims

Le calendrier du Racing Club de Lens:

J35: reçoit Nantes – match nul 2-2

J36: se déplace à Reims – victoire 2-1

J37: se déplace à Troyes

J38: reçoit Monaco