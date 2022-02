Samedi soir, l’Olympique Lyonnais s’est incliné, 2-0, contre l’AS Monaco lors de la 23e journée de Ligue 1. À l’issue de la rencontre, Tanguy Ndombele, qui a joué se premières minutes avec les Gones, était particulièrement déçu de la prestation collective de son équipe.

Après sa belle victoire, 2-1, contre l’Olympique de Marseille, l’Olympique Lyonnais s’est incliné, 2-0, face à l’AS Monaco pour le compte de la 23e journée de Ligue 1. À l’issue de cette rencontre, la nouvelle recrue, Tanguy Ndombele, qui a joué ses premières minutes depuis son arrivée cet hiver, explique ce revers par le manque de liant collectif: «C’est vrai que c’était un match compliqué globalement. La première période n’était pas facile. On a mangé deux buts rapidement. Le changement tactique nous a un peu plus aidé à la mi-temps mais Monaco menait 2-0 donc ils nous ont laissé la balle. On avait le ballon sans être dangereux. Ma non- titularisation ? Ce n’est pas moi qui choisit (rires). On est mal rentrée dans le match, ça arrive. On perd mais à nous de relever la tête pour la suite. J’espère apporter à l’équipe. Je ne suis pas ici en vacances », a expliqué le milieu de terrain prêté par Tottenham au micro de Canal +.

Avec cette nouvelle défaite, l’Olympique Lyonnais est huitième avec 34 points soit 8 points de retard sur l’OGC Nice, troisième de ce championnat de france.