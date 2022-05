De retour en France cette saison du côté du RC Strasbourg, Kevin Gameiro se sent épanoui. Tellement qu’il compte bien poursuivre sa carrière en Alsace pour une durée indéterminé.

Recruté libre en provenance du FC Valence, Kevin Gameiro a fait son grand retour en Alsace après y avoir été formé jusqu’en 2008. A la maison, le Français se sent épanoui et renoue avec des prestations prometteuses. Auteur d’une saison satisfaisante avec 9 buts et 4 passes décisives à son actif en 30 rencontres disputées en Ligue 1, il souhaiterait poursuivre son aventure alsacienne. Selon les informations publiées par Calcio Mercato, il aurait exprimé son souhait en interne de rester au club. En fin de contrat en juin 2023, il pourrait être prolongé dans les semaines à venir.

Quatrième après 33 journées de Ligue 1, le Racing Club de Strasbourg réalise une saison époustouflante à laquelle Kevin Gameiro participe activement. En course pour une qualification en Ligue des Champions, le groupe de Julien Stéphan vit un sprint final de folie.