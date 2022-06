Mathys Tel est un attaquant du Stade Rennais qui est âgé de 17 ans. Il est le plus jeune joueur à avoir joué en Ligue 1 cette saison.

En Ligue 1 il y a des précoces ! À 16 ans et 110 jours, Mathys Tel est le joueur le plus jeune à avoir évolué en première division cette saison. Le jeune joueur né en 2005 a réalisé 7 apparitions en Ligue 1 lors de l’exercice 2021/2022. C’est le 11ème joueur le plus jeune de l’histoire du championnat. Hier, Mathys Tel a même été sacré Champion d’Europe avec les Bleuets en U17.

