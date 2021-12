🚨 Les tests effectués ce matin par le groupe professionnel et le staff n’ont révélé aucun nouveau cas positif.



Nous vous donnons rendez-vous ce soir pour fêter ensemble le Match de Noël et soutenir nos Girondins face à Lille (coup d’envoi 21h00) !



A ce soir et allez Bordeaux ! pic.twitter.com/7u66QpC8bi