Depuis quelques temps, la Ligue de Football Professionnel envisage de délocaliser la rencontre entre l’AS Monaco et l’Olympique en Chine en février prochain. Si les deux clubs ont donné leur accord, les deux présidents confient que le projet à peu de chances d’aboutir.

La rencontre opposant Monaco à Lyon pour le compte de la 23e journée de Ligue 1, début février, ne devrait pas se tenir en Chine. Comme révélé par le site L’Équipe jeudi, l’idée d’organiser ce match à Shanghai est apparue pour promouvoir la Ligue 1 à l’étranger.

« L’idée de la délocalisation d’un match de L1 à l’international a émergé, au même titre que beaucoup d’autres idées, à chaque fois dans l’intérêt du Championnat de France et de sa visibilité, confie le dirigeant monégasque. En l’occurrence, je ne pense pas que ce soit possible dans ce cas précis mais il est de notre responsabilité d’étudier toutes les options qui peuvent permettre de promouvoir notre Championnat et son attractivité, comme le font d’ailleurs les autres ligues majeures », a déclaré Oleg Petrov, le vice-président de Monaco.

« Oleg m’a appelé pour me dire qu’il y avait des difficultés nouvelles au sujet des périodes de quarantaine à observer, et qu’il pourrait y avoir des matches internationaux avant et après la période », confirme Jean-Michel Aulas. Le timing n’était également pas idéal dans la mesure où la rencontre, programmé le week-end des 4, 5 et 6 février, doit se tenir en même temps que l’ouverture des Jeux Olympiques d’hiver de Pékin. « C’est plus raisonnable de faire machine arrière », conclut Aulas.