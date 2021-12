La situation est de plus en plus inquiétante à Bordeaux alors que les Girondins se sont lourdement inclinés face au Racing Club de Strasbourg, (5-2). Une prestation honteuse qui pousse Jimmy Briand a tiré la sonnette d’alarme.

Les semaines se suivent et se ressemblent chez les Girondins de Bordeaux alors que les résultats sont plus que décevants. Le changement de direction et l’apport des nouvelles recrues ainsi que l’arrivée d’un nouveau coach ne semblent pas avoir inversé la triste dynamique bordelaise qui pousse le club à se battre pour son maintien. Suite à la débâcle reçue face au Racing Club de Strasbourg, (5-2), la situation devient critique. Les Girondins de Bordeaux figurent à une inquiétante dix-huitième position en Ligue 1. Une situation délicate qui pousse l’expérimenté Jimmy Briand (36 ans) a tiré la sonnette d’alarme.

« C’est un sentiment de honte. On a encore vu nos supporters venir nous encourager et on n’est pas à la hauteur, tout simplement. On est mauvais. Il faut continuer à se révolter, ne pas lâcher car on est dans une situation très critique. On serait fou si on n’était pas inquiet. Nous prenons trop de buts. Il faut absolument stopper l’hémorragie parce qu’en prenant autant de buts, on n’y arrivera pas. Mais ne vous inquiétez pas, on va trouver la solution. On va se mettre dans notre bulle pendant trois jours pour préparer Lyon et faire un gros coup. La seule option, c’est gagner ce week-end. […] Je vous garantis que contre Lyon, on va faire un gros coup […] On présente nos excuses à nos supporters parce qu’ils se sont encore déplacés. Ils nous supportent encore à la maison et dimanche, je peux vous garantir qu’il y aura une équipe de guerriers sur le terrain« , a réagi Jimmy Briand devant la presse en zone mixte.