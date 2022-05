Alors qu’il reste quatre matchs de championnat, la course à la qualification en Ligue des champions est totalement relancée. Si l’Olympique de Marseille, deuxième compte six points d’avance, il y a cinq équipes qui se tiennent en trois points: Rennes, Strasbourg, Monaco, Nice et Lens.

Si le titre de champion a été remporté offciellement au Paris Saint-Germain, la course à la qualification à la Ligue des Champions est totalement indécise. Si l’Olympique de Marseille, actuellement deuxième, compte six points d’avance sur ses poursuivants, le club phocéen possède un calendrier difficile avec la réception de Lyon et deux confrontations face à Rennes et Strasbourg. Il ne faut pas oublier la Ligue Europa Conférence où les phocéens affronteront Feyenoord en demi-finale. Derrière les hommes de Jorge Sampaoli, deux équipes comptent le même nombre de points: Rennes et Monaco avec 59 unités. L’OGC Nice, désormais cinquième compte 57 points et enfin le Racing Club de Strasbourg, qui réalise une incroyable saison, est sixième avec 56 points.

Le calendrier de l’Olympique de Marseille:

J35: reçoit Lyon – défaite 3-0

J36: se déplace à Lorient

J37: se déplace à Rennes

J38: reçoit Strasbourg

Le calendrier du Stade Rennais:

J35: reçoit Saint-Etienne – victoire 2-0

J36: se déplace à Nantes

J37: reçoit Marseille

J38: se déplace à Lille

Le calendrier des Strasbourg:

J35: reçoit le PSG – match nul 3-3

J36: se déplace à Brest

J37: reçoit Clermont

J38: se déplace à Marseille

Le calendrier de l’AS Monaco:

J35: reçoit Angers – victoire 2-0

J36: se déplace à Lille

J37: reçoit Brest

J38: se déplace à Lens

Le calendrier de l’OGC Nice:

J35: se déplace à Bordeaux – victoire 1-0

J36: reçoit Saint-Etienne

J37: reçoit Lille

J38: se déplace à Reims

Le calendrier du Racing Club de Lens:

J35: reçoit Nantes – match nul 2-2

J36: se déplace à Reims

J37: se déplace à Troyes

J38: reçoit Monaco