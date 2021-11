L’OGC Nice a été tenu en échec à domicile, 1-1, ce samedi par la lanterne rouge du championnat le FC Metz, lors de la 15e journée de Ligue 1. A l’issue de la rencontre, le défenseur central niçois, Dante était particulièrement déçu.

L’OGC Nice a perdu deux points sur sa pelouse face à la lanterne rouge, le FC Metz, lors de la 15e journée de Ligue 1. A l’issue de la rencontre, le capitaine Dante était particulièrement déçu du résultat mais aussi de la prestation de son équipe: « Nous sommes frustrés. Le résultat nous convient pas du tout. On encaisse ce but puis c’était trop compliqué pour pénétrer ce bloc messin. On a pris l’habitude de mal commencer les matchs et de les gagner, on pense que ça va tout le temps se passer comme ça et le foot te punit. Il va falloir régler cela si on veut rester dans le haut du tableau », a déclaré le capitaine Dante au micro de Canal+.