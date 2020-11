Belle victoire 1-0 pour les Girondins de Bordeaux sur la pelouse du Roazhon Park face au Stade Rennais.

Stade Rennais – Girondins de Bordeaux 0-1 : Les joueurs de Jean-Louis Gasset ont fait la différence par Hatem Ben Arfa à la 37e minute de jeu. Sur un ballon récupéré par Samuel Kalu, le milieu offensif est venu tromper Alfred Gomis d’une frappe du gauche à l’entrée de la surface de réparation. Il marque son tout premier but avec le maillot aquitain et ceux face à son ancienne équipe.. Le SRFC a trouvé deux fois les montants, Romain Del Castillo sur la barre (43e) et Jérémy Doku sur le poteau (80e).

Au classement, Bordeaux remonte provisoirement à la onzième place avec 15 points, devant le Racing Club de Lens. De son côté, la formation de Julien Stéphan subit un troisième revers en quatre journées et figure à la quatrième place avec 18 unités.

News avant match :

