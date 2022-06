Bruno Génésio, entraineur du Stade Rennais, était l’invité de Rothen S’enflamme sur RMC. Interrogé sur un possible retour à l’Olympique Lyonnais, l’entraineur a vivement écarté cette possibilité.

Bruno Génésio pourrait-il faire son retour sur le banc de l’Olympique Lyonnais ? Invité de l’émission Rothen S’enflamme sur les ondes de RMC, l’actuel entraineur du Stade Rennais a été cash. Il ne souhaite absolument pas revenir dans le Rhône. Il explique également avoir pris la bonne décision de quitter le club.

« Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. J’ai fait ce que j’avais à faire : des choses bien, des choses moins bien. Lorsque j’ai dit au président que je m’arrêtais en fin de saison, à cinq ou six matchs de la fin de saison, c’est parce que j’avais bien analysé tout ça. Je sentais bien que ça devenait beaucoup trop difficile, non pas pour moi, mais pour l’équipe, pour les joueurs, d’évoluer dans ce contexte. Pour l’institution, c’était la meilleure chose à faire. Sans trahir de secrets, le président a essayé de me convaincre de changer d’avis. Pour le club et pour moi, ça a été la bonne décision », a insisté le coach rennais.

Le Stade Rennais, qui a terminé à la quatrième place avec 66 points, jouera la Ligue Europa la saison prochaine.