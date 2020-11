Paris cale contre Bordeaux, pendant que Marseille poursuit son embuscade. Cette douzième journée de Ligue 1 est décidément remplie de surprises. Au classement, les six premiers se tiennent dans un mouchoir de poche, il y aura peut-être un coup à jour pour l’OM.

Utopique ? Peut-être. Sûrement même. Pourtant, l’Olympique de Marseille est, pour l’heure, virtuellement potentiel premier de Ligue 1. En effet, après s’être imposé 1-3 ce week-end face au FC Nantes pour la douzième journée, l’équipe d’AVB affiche 21 points au classement, le tout avec deux matchs de retard sur le PSG, premier avec 25 points. Avec le nul de Neymar et consorts face à Bordeaux ce samedi, la « Ligue des Talents » est plus serré que jamais.

Paris pointe en tête, mais compte seulement deux points d’avance sur ses trois dauphins, Lyon, Monaco et Montpellier. Puis il y a le LOSC qui pousse aussi. Cinquièmes, les hommes de Christophe Galtier peuvent revenir à égalité sur le PSG en cas de victoire à Saint-Étienne ce soir. Alors cette année peut-être, et à l’instar de 2017, le nom du champion ne sera peut-être pas celui que tout le monde croit. Et même s’ils sont catastrophiques en Ligue des Champions, les Marseillais semblent bel et bien avoir une belle étoile en Ligue 1. Alors encore faudra-t-il gagner les deux matchs de retard que l’OM compte, respectivement contre le RC Lens et l’OGC Nice.