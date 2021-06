Nouvel acquéreur principal des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2, Amazon va proposer une offre très intéressante à ses abonnés.

Le feuilleton des droits TV en France a connu un nouveau tournant la semaine dernière, lorsque la LFP a annoncé avoir accepté la proposition du géant américain Amazon. La firme de Jeff Bezos a fait l’acquisition de 80% des matchs de Ligue 1 pour un montant de 250 millions d’euros. Mais elle pourrait même rafler une plus grosse part du gâteau, car Canal+ s’est retiré du marché, après avoir accepté dans un premier temps de débourser 332 millions d’euros pour deux affiches par journée de championnat. Quoi qu’il en soit, l’offre d’Amazon s’annonce déjà très intéressante pour le portefeuille des fans de Ligue 1.

Auteur du livre ‘Business des droits du football’, Pierre Maes a étudié le positionnement d’Amazon et pour lui le projet du géant américain est clair. « Dans tous les autres pays, ils ont gardé le montant de l’abonnement au même tarif. Même si l’investissement est plus conséquent, je ne les vois pas augmenter leur prix car leur stratégie est d’attirer des gens vers leur programme de fidélisation Prime pour qu’ils puissent découvrir les avantages de leur offre. Ce n’est pas du tout le modèle de la TV à péage », explique, sur Eurosport, le spécialiste des droits TV. Autant dire que pour 49 euros par an les abonnés à Prime Video auront droit à un large catalogue de films et séries, mais également 80% de la Ligue 1 voire peut-être même plus. Un montant bien en dessous des 25,90 euros mensuels réclamés par la chaîne Téléfoot. D’autant plus que la qualité de production s’annonce au rendez-vous, comme on a déjà pu le voir avec le tournoi de Roland-Garros.