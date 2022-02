Ce vendredi, la 26e journée de Ligue 1 s’ouvre avec une rencontre importante dans la course à l’Europe entre Montpellier et Rennes. L’affiche entre l’Olympique Lyonnais et le LOSC, champion de france en titre, également importante dans la couse à la Ligue des Champions, clôtura cette 26e journée de Ligue 1.

Ce championnat de france version 2021-2022 est passionnant tant en haut que dans le bas du classement. Dans la course à l’Europe, Montpellier, 9eme avec 37 points, reçoit le Stade Rennais, actuellement 5eme avec 40 points, peut revenir provisoirement dans le TOP 5. À l’inverse, si les bretons s’impose, ils seront 4eme avec 1 point d’avance sur Strasbourg, qui reçoit l’OGC Nice, deuxième, samedi à 17h. Enfin dans la lutte pour les places européennes, le choc entre l’Olympique Lyonnais, 8e avec 38 points, et Lille, 11e avec 36 points, sera déterminant. Malheur au vaincu, qui dira au revoir pratiquement à une possible qualification en Ligue des Champions la saison prochaine.

Dans le bas du classement, les Girondins de Bordeaux, dernier avec 21 points, se déplacent sur la pelouse de Clermont (dimanche 15h), 15e avec 27 points. Si les bordelais doivent impérativement s’imposer, Clermont peut se rapprocher du maintien dans l’élite en cas de résultat positif. Le FC Metz, 19e avec 21 points, reçoit le FC Nantes, 7e avec 38 points. Un match important pour les grenats, qui évolueront sans leur entraineur Frédéric Antonetti, suspendu 7 matchs.



De son côté, Lorient, 18e et barragiste avec 21 points, ira sur la pelouse de Brest, 12e avec 32 points, dimanche à 15h. Troyes, 17e et premier non relégable avec 21 points, recevra l’Olympique de Marseille, deuxième avec 46 points, dimanche à 17h05. Enfin l’AS Saint-Etienne , longtemps dernier de la classe n’est plus relégable en point avec une 16e place avec 22 points, se déplace sur la pelouse du Parc des Princes, samedi à 21h.

Le programme complet de la 26e journée de Ligue 1:



Vendredi – 21h



Montpellier-Rennes



Samedi – 17h

Strasbourg-Nice



Samedi – 21h

PSG-Saint Etienne



Dimanche – 13h

Monaco-Reims



Dimanche – 15h

Angers-Lens

Brest-Lorient

Clermont-Bordeaux

Metz-Nantes

Dimanche – 17h05

Troyes-Marseille



Dimanche – 20h45

Lyon-Lille