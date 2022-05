La 37e et avant-dernière journée de Ligue 1, disputée ce samedi à 21 heures, pourrait entériner la relégation de Bordeaux, mais aussi de Metz.

Metz et Bordeaux en Ligue 1 dès ce soir ? En effet, Bordelais et Messins doivent absolument s’imposer contre Lorient et Angers, lors de la 37e et avant-dernière journée de Ligue 1 pour espérer se maintenir. Malgré une éventuelle victoire, Les Girondins de Bordeaux et le FC Metz, qui n’ont plus leur destin entre leur main devront aussi avoir un peil sur le résultat de l’AS Saint-Etienne, actuellement barragiste, face au Stade de Reims. En cas de défaite, les deux clubs joueront en Ligue 2 la saison prochaine.

Bordeaux relégué en L2 si…

– Il perd face à Lorient

– Il gagne face à Lorient mais Saint-Étienne bat Reims

– Il fait match nul contre Lorient et Saint-Étienne prend au moins un point

Metz relégué en L2 si…

– Il s’incline face à Angers et Saint-Étienne prend au moins un point contre Reims

– Il fait match nul contre Angers et Saint-Étienne s’impose face à Reims