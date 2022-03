Mercredi, le Paris Saint-Germain a été éliminé de la Ligue des champions dès les huitièmes de finale par le Real Madrid. Déjà éliminé de la coupe de france, il ne reste plus que le championnat pour le club de la capitale. Il reste dix matchs aux hommes, largement en tête du classement, pour aller remporter dixième titre de champion de france.

Après avoir perdu le trophée des champions, l’élimination en huitième de finale de la coupe de France et la terrible élimination en huitième de finale de la Ligue des champions, il ne reste plus que le championnat pour le Paris Saint-Germain. En tête avec 13 points d’avance sur l’OGC Nice, actuellement deuxième après 27e journée, les hommes de Mauricio Pochettino ont dix matchs dont un classique contre l’Olympique de Marseille, le 17 avril à 20h45, pour remporter le 10e titre de champion de france de l’histoire du Paris Saint-Germain. Vendredi, comme annoncé RMC Sport, Leonardo, directeur sportif, s’est rendu au camp des Loges pour remobiliser le groupe dans le but de sécuriser le titre de champion.

Voici le calendrier du Paris Saint-Germain:



13/03 – 13h – J28 : PSG – Bordeaux

13/03 – 13h – J29: Monaco – PSG

J30 : PSG – Lorient

J31: Clermont – PSG

J32: PSG – OM

J33: Angers – PSG

J34: PSG – Lens

J35: Strasbourg – PSG

J36: PSG – Troyes

J37: MHSC – PSG

J38: PSG – Metz