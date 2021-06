À partir de la saison 2023-2024, il y aura 18 clubs en Ligue 1, les championnats devront se réorganiser. Les clubs ont décidé qu’il y aurait 4 descentes la saison prochaine.

C’est acté, l’ensemble des clubs de Ligue 1 et la LFP ont validé le passage de 20 à 18 club mais aussi le système de relégation. Il y aura quatre descentes de la Ligue 1 vers la Ligue 2 pour seulement 2 promus. Jean-Pierre Caillot, président du Stade de Reims, 14e du dernier championnat, explique au micro d’Europe 1 que « Un certain nombre de clubs trouvaient que les choses allaient trop vite. Comme toujours dans la vie, il y en a qui sont impatients mais il faut considérer les désidératas de tout le monde. C’est mon rôle en tant que président de collège. Il faut que la décision soit partagée par les grands, les petits et les moyens. C’est pourquoi on a décidé de se donner une année pour passer au format souhaité par un certain nombre. »

