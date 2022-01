Dans une interview accordée à A Spor, Miramel Pjanic, milieu de terrain de 31 ans a ensuite évoqué son avenir et son envie de ne pas retourner jouer avec le FC Barcelone.

Miralem Pjanic, prêté par le FC Barcelone à Besiktas, a confié à A Spor son envie de rester en Turquie mais surtout son souhait de ne plus porter le maillot du FC Barcelone: « Je suis très heureux à Besiktas. Je me sens bien. Je me suis adapté facilement. C’est très agréable de jouer pour Besiktas, dans un pays merveilleux comme la Turquie. Je suis venu ici pour un an, mais nous verrons ce qui se passera à la fin de la saison. Ma famille et moi sommes heureux d’être ici. J’ai un contrat de deux ans avec Barcelone, comme mon contrat ici est d’un an, je devrai retourner à Barcelone à la fin de la saison. Il est trop tôt pour parler de ce qui se passera à l’avenir. J’aimerais rester à Besiktas.»

L’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais, qui est prêté à Istanbul jusqu’à la fin de la saison, est sous contrat avec les Blaugranas jusqu’en juin 2024.