Phare dans l’ombre au Betis, Nabil Fekir y apporte la lumière depuis son départ de l’Olympique Lyonnais. Leader technique de l’équipe espagnole, il devrait prolonger avec le club andalou dans les semaines qui arrivent.

Un nom se démarque des autres dans l’effectif du Betis et il s’agit bien évidemment de Nabil Fekir. Cette saison, l’équipe andalouse présente un véritable collectif avec comme leader l’ancien lyonnais. Très ambitieuse, l’écurie espagnole s’est fixée pour objectif de retrouver l’Europe à la fin de la saison, un cap que veut également franchir Nabil Fekir. L’ancien lyonnais est heureux en Espagne et sa recherche de stabilité le conforte dans sa décision, il prolongera au Betis. Les premières lignes de son contrat ont déjà été établies et, selon Fichajes, il devrait signer un nouveau bail de 4 millions d’euros nets par an jusqu’en 2026. Une belle opportunité pour le champion du monde 2018.