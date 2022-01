C’est la mi-saison en Liga. Après 19 journées, pour quasiment toutes les équipes, c’est l’heure de faire le point en haut du classement.

La route pour le titre semble toute tracée pour le Real Madrid. Avec 41 buts inscrits en 20 matchs, les Merengue sont de loin la meilleur attaque du championnat espagnol, notamment grâce à Karim Benzema meilleur buteur de Liga avec 15 buts. Les hommes de Carlo Ancelotti sont également bons défensivement puisqu’ils sont la deuxième meilleure défense du championnat. Les Madrilènes comptent cinq points d’avance sur leur dauphin, le FC Séville. Les Andalous sont les seuls à suivre le rythme du Real Madrid. Ils viennent notamment d’enchainer en décembre : une victoire face à Villarreal (1-0), une autre sur la pelouse de Bilbao (1-2), trois autres points face à l’Atlético Madrid (2-1) et un match nul face au FC Barcelone (1-1).

Le Betis complète le podium mais concède 8 points de retard sur son voisin sévillan. Emmené par un étincelant Juanmi, 11 buts en championnat, le Real Betis est la surprise en haut de la Liga. Le club andalou profite notamment de la méforme de l’Atlético Madrid (4e) qui a enchainé quatre défaites consécutives en décembre. Les hommes de Diego Simeone ont marqué le pas et perdu l’avance qu’ils avaient sur leurs poursuivants. Ils sont désormais juste devant le Barça. Désormais entrainé par Xavi, les Catalans ont repris du poil de la bête et ne sont plus qu’à trois points du podium.