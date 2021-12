A peine arrivée dans l’élite du football italien, la Salernitana, en plus d’être la lanterne rouge du championnat, pourrait être exclue de la Serie A. Une sanction qui interviendra le 31 décembre prochain si Claudio Lotito, président de la Lazio, ne vend pas ses parts.

En Serie A, il est formellement interdit de voir deux clubs avec le même propriétaire. C’est dans cette optique que l’été dernier, lors de l’officialisation de la montée de la Salernitana dans l’élite du football italien, la fédération italienne (FIGC) avait donné six mois au club basé à Salerne pour suivre à la lettre le règlement interdisant formellement la co-détention de plusieurs clubs par un même propriétaire. C’est pourtant le cas du jeune promu, propriété de Claudio Lotito, président et propriétaire de la Lazio Rome. Pour appliquer ce règlement, la FIGC a confirmé, ce mardi 21 décembre, que le club de Franck Ribéry serait définitivement exclu si rien n’était fait.

« La norme est claire, deux clubs en Serie A avec le même propriétaire, ce n’est plus possible. […] Mais je suis certain que, dans dix jours, la Salernitana sera vendue. Il est impossible de continuer à raisonner comme s’il n’y avait aucune offre. Il y a des déclarations d’intérêt, il faut trouver une solution« , a lâché Gabriele Gravina, président de la FIGC, à l’issue d’un conseil fédéral, dans des propos relayés par RMC Sport.