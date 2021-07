L’Anglais Jack Grealish, nouvelle star des Three Lions, adulé du public, va encore soigner sa cote de popularité : on apprend qu’il dispute l’Euro avec un pouce cassé !

Impliqué dans les deux buts anglais de la victoire face à l’Allemagne (2-0), en huitièmes de finale, alors qu’il est remplaçant, Jack Grealish est l’une des nouvelles grandes stars du football anglais. le Le meneur d’Aston Villa est d’ailleurs convoité par les plus grands clubs anglais et pourrait être transféré pour plus de 116 millions d’euros à Manchester City durant l’été !

En attendant, c’est par une anecdote qu’il défraie la chronique. Le joueur a révélé s’être cassé le pouce en fin de saison de Premier League. Il dispute donc l’Euro 2020 blessé. Les fans anglais adorent !