Il était convoité par l’Europe entière, mais Sergej Milinkovic-Savic va rester à la Lazio…

Annoncé au PSG ou au Real Madrid, le Serbe pourrait rester une saison de plus à la Lazio Rome. Malgré les convoitises dont il a fait l’objet au cours des dernières saisons, le milieu de terrain de 26 ans semble s’inscrire dans la durée en Serie A. La faute à qui ? A la la Lazio qui a refusé de céder son joueur moins de 80 millions d’euros (après en avoir exigé 100 millions il y a deux ans).

Milinkovic-Savic s’est fait une raison et trouve même du positif dans cette situation. « Je me sens maintenant comme un leader, je suis dans ma sixième année ici. Je suis ici depuis longtemps et j’espère rester longtemps. Je vois les jeunes et je pense à quand j’étais à leur place, j’essaie de les aider comme les joueurs d’expérience l’ont fait avec moi. Je me sens bien, nous verrons dans les prochains jours, ça va être des entraînements intenses. Je suis heureux d’être ici, nous étions inactifs depuis un mois et demi, tout cela me manquait », a déclaré Sergej Milinkovic-Savic sur la chaîne du club.