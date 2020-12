D’après l’ancien dirigeant de l’AS Monaco, Vadim Vasilyev, Kylian Mbappé serait plus proche d’un départ que d’une prolongation avec le PSG.

On le sait déjà, le gros chantier de Leonardo cette saison se situe en attaque où il va devoir tenter de prolonger le contrat des deux stars du PSG, Neymar et Kylian Mbappé. Un challenge qui s’annonce particulièrement compliqué, quand on voit la longue liste des prétendants à l’affût autour des deux joueurs parisiens. D’après Vadim Vasilyev, ancien vice-président de l’AS Monaco, la tâche sera encore plus périlleuse en ce qui concerne Kylian Mbappé. L’homme d’affaire russe estime même que le Français de 21 ans est plus proche « d’un départ que d’une prolongation de contrat ».

Il ajoute que Kylian Mbappé, qu’il connaît particulièrement bien, a surtout soif de titres. Une soif qu’il pourrait assouvir à l’étranger où au Paris Saint-Germain, si le club répond à ses attentes.