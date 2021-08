Barré par la concurrence des superstars du PSG, Pablo Sarabia pourrait rejoindre la Real Sociedad cet été.

Après son mercato estival XXL, le Paris Saint-Germain a bien l’intention de pousser quelques joueurs vers la sortie. Mitchel Bakker a déjà rejoint le Bayer Leverkusen et Thilo Kehrer pourrait prendre la même trajectoire. Actuellement blessé à un adducteur, Pablo Sarabia ne ferait pas non plus partie des plans de Mauricio Pochettino.

D’après les informations du journal Le Parisien, l’Espagnol de 29 ans serait notamment convoité par la Real Sociedad. Battu en ouverture de la Liga par le FC Barcelone (4-2), le club basque préparerait une offre pour l’ancien meneur de jeu de Séville. Le média précise que la Real Sociedad avait déjà tenté de recruter Pablo Sarabia il y a trois ans mais le joueur avait finalement choisi de rejoindre le PSG après que le club français ait payé sa clause de 18 millions d’euros. Aujourd’hui estimé à 25 millions d’euros (Transfermarkt), il pourrait même permettre à Paris de réaliser un léger bénéfice.