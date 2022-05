Vivement critiqué cette saison, Mauricio Pochettino ne se fait pas d’illusion concernant son avenir au PSG.

Pointé du doigt après la saison décevante du Paris Saint-Germain, sacré champion de France mais éliminé dès les huitièmes de finale de la Ligue des champions, Mauricio Pochettino ne devrait pas faire long feu dans la capitale. D’après les informations de nos confrères de L’Equipe, les dirigeants parisiens travaillent activement en coulisse pour préparer la succession de l’Argentin. De Paris à Doha, « personne n’imagine Pochettino être toujours en place la saison prochaine » même si « certaines voix au club admettent qu’il a des circonstances atténuantes ». À noter que son départ, coûterait entre 10 et 15 millions d’euros au PSG.

Et pour reprendre le flambeau de Mauricio Pochettino la saison prochaine, L’Equipe évoque quatre pistes potentielles : en plus d’Antonio Conte, Thiago Motta et Joachim Löw, le nom de Marcelo Gallardo aurait été retenu par le board parisien. Actuellement coach de River Plate, l’Argentin connaît bien le PSG pour y avoir joué lors de la saison 2007/08. Il vient s’ajouter aux noms clinquants qui figurent sur les tablettes du PSG, mais aucun d’entre eux ne fait pleinement l’unanimité en interne.