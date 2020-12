Comme convenu devant le Tribunal de Commerce de Nanterre, le groupe Mediapro, véritable fiasco économique, a honoré son deal envers la Ligue de Football Professionnel, avec un premier versement de plusieurs millions d’euros.

Mission : sauver le football français, premier acte. Alors qu’elle était censée s’installer dans le paysage audiovisuel français pour les prochaines saisons de Ligue 1 et de Ligue 2, la chaîne Téléfoot va disparaître quatre mois à peine après sa mise en place. Pour ne pas que le bateau du football français ne coule encore plus, le groupe Mediapro et la Ligue de Football Professionnel ont négocié un marché au moment de prononcer la fin du contrat entre les deux parties. En effet, le groupe sino-espagnol devait régler un premier versement envers la haute instance présidé par Vincent Labrune. Mediapro a respecté son engagement en injectant 76,8 millions d’euros, taxes comprises, dans les caisses de la LFP.

Le début d’une sortie de crise, et un paiement qui va permettre à l’entreprise dirigée par Jaume Roures et sa chaîne Téléfoot, qui est vouée à disparaître incessamment sous peu, de rendre ses droits sur le championnat de France. Mais tout n’est pas encore réglé. Au premier trimestre de l’année 2021, le groupe sino-espagnol devra effectuer un second versement, de 43,2 millions d’euros cette fois.

Une casse limitée aux yeux de la LFP, qui va maintenant tenter de vendre les droits du football français à Canal + qui s’annonce comme le sauveur de la situation.