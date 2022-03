Lautaro Martinez pourrait quitter l’Inter Milan l’été prochain, direction l’Atlético de Madrid de Diego Simeone.

El Cholo veut absolument recruter l’attaquant argentin, dont le profil lui plaît énormément. Lautaro Martinez, 24 ans, était la priorité de recrutement du FC Barcelone la saison dernière. L’affaire ne s’est pas faite. Il est resté une saison de plus à l’Inter Milan. Mais ce sera sans doute la dernière. Rejoindre la capitale espagnole et être entraîné par un compatriote sont des perspectives qui l’enchantent.

Reste un problème et non des moindres : l’Inter Milan réclame 60 millions d’euros pour transférer son joueur. Pas question pour les Colchoneros de débourser une telle somme. Des négociations vont donc débuter entre les deux clubs, dont l’issue reste incertaine. Mais avouns que l’on savoure déjà l’association entre Lautaro Martinez et Joao Felix !

Notons que de multiples autres clubs se sont positionnés sur Lautaro Martinez, notamment Arsenal.