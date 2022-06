Bien décidé à quitter Chelsea cet été, Romelu Lukaku serait sur les tablettes du Barça en cas d’échec des négociations avec Lewandowski.

Ce n’est plus une surprise pour personne, la priorité de l’été au FC Barcelone se nomme Robert Lewandowski. Le Polonais a fait savoir en public, lors du camp d’entraînement avec son équipe nationale, qu’il ne souhaite pas poursuivre l’aventure au Bayern Munich et le Barça travaille en coulisses pour boucler son transfert. Mais vu la complexité de l’opération, le Barça veut couvrir ses arrières et, selon les informations du Mundo Deportivo, l’alternative à l’attaquant du Bayern serait celui de Chelsea, Romelu Lukaku.

Ce nom, selon MD, est étroitement lié à l’opération. Si Lewandowski reste en Allemagne, le Barça ira chercher le Belge. S’il part au Barça, le Bayern Munich pense a Lukaku comme remplaçant possible du natif de Varsovie, avec Sadio Mané. Le Belge, cependant, souhaite retourner à l’Inter Milan, qui est son option préférée. Le Barça compte Lukaku parmi ses cibles depuis l’arrivée de Ronald Koeman, qui l’avait sous ses ordres du côté d’Everton. Il n’a pas réussi à l’attirer en Catalogne à l’époque, mais maintenant le Barça cherche à obtenir le prêt du joueur de 29 ans, qui veut quitter Londres. Affaire à suivre…