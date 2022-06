Pour la saison à venir, Robert Lewandowski pourrait snober les avances du Barça pour rejoindre l’effectif XXL du PSG.

Sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en 2023, Robert Lewandowski a été très clair avec ses dirigeants : il ne prolongera pas et souhaite quitter le club dès cet été. Priorité de Xavi, le Polonais ferait notamment l’objet d’une offre avoisinant les 50 millions d’euros de la part du FC Barcelone. Mais le club catalan n’est pas tout seul sur le coup. Depuis quelques jours, Chelsea est entré dans la danse et le Paris Saint-Germain piste également le buteur de 33 ans.

D’après les informations de nos confrères de Foot Mercato, « le PSG croît encore en ses chances de recruter Robert Lewandowski cet été et rêve de l’associer à Kylian Mbappé » sur le front de l’attaque. Mais en cas d’arrivée de la star du Bayern Munich, l’avenir parisien de Neymar serait alors menacé. Pour cause, Luis Campos souhaite faire évoluer l’équipe en 3-5-2 la saison prochaine avec Lionel Messi dans le poste de numéro 10 et donc la paire Mbappé-Lewandowski devant. Autant dire qu’une place sur le banc attend le Brésilien. Affaire à suivre…