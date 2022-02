Le buteur du Bayern Munich estime que le Parisien n’arrivera pas à tenir sur la durée comme le fait actuellement Cristiano Ronaldo à Manchester United.

Dans une interview accordée au média polonais Pilka Nozna, Robert Lewandowski s’est amusé à comparer les deux monstres sacrés du football moderne : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Toujours admiratif de l’état de forme du Portugais, Lewandowski estime que son rival argentin n’aura plus les capacités de suivre le rythme à 37 ans passés.

« Cristiano a trois ans et demi de plus que moi et il marque encore beaucoup de buts. Mais il a changé le club, il a changé la stratégie et son équipe ne gagne pas toujours. Quand son équipe aura retrouvé son équilibre, il pourra recommencer à marquer. Il avait de grandes statistiques, des chiffres impossibles. Aujourd’hui ils sont justes très bons. Il ne marquera probablement plus 60 buts par an, mais avec 30 ou 40 buts il fera toujours la différence. Pour Messi, changer de club a certainement été une expérience beaucoup plus bouleversante. Il n’a jamais joué dans un autre pays que l’Espagne, il n’a jamais parlé une autre langue. Il s’est heurté à la barrière de la langue. Cristiano a déjà changé plusieurs fois de club et de championnat. L’âge auquel vous changez d’équipe n’est pas important, ce sont les circonstances qui sont décisives. (…) Il sera plus difficile pour Messi à l’âge de Cristiano Ronaldo de rester à son niveau de buts marqués. »