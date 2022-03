En cas d’échec des pistes Haaland et Salah, le FC Barcelone garderait un œil sur deux buteurs de classe mondiale : Robert Lewandowski et Romelu Lukaku.

Toujours à la recherche d’une superstar pour pallier le départ de Lionel Messi – que certains bruits de couloir annoncent déjà sur le retour – le FC Barcelone semble avoir jeté son dévolu sur le phénomène norvégien Erling Haaland. Bientôt de retour de blessure, le buteur du Borussia Dortmund fait déjà tourner la tête de tous les cadors européens et pour se l’offrir, le Barça devra frapper fort pour griller la concurrence de cadors comme le Real Madrid, le Paris Saint-Germain ou encore Manchester City. Mais comme le rapporte AS dans son édition du jour, le club catalan a déjà tout prévu en cas d’échec des négociations avec Erling Haaland et son agent très gourmand, Mino Raiola.

Comme expliqué plus tôt dans la journée, le Barça garde un œil sur l’actuel meilleur buteur de Premier League, Mohamed Salah. Sous contrat avec les Reds jusqu’en 2023, l’Égyptien a refusé la dernière offre de prolongation de ses dirigeants et il ne serait même « ravi de changer d’air » après 5 années couronnées de succès dans le nord de l’Angleterre. Mais au plan B Salah, le média espagnol ajoute également des plans C et D dans les petits papiers de Xavi. Si la star de Liverpool refuse de rejoindre le Barça cet été, le club pourrait approcher Robert Lewandowski, actuellement en froid avec les dirigeants du Bayern Munich, ou Romelu Lukaku, qui peine à s’imposer depuis son arrivée à Chelsea et qui a encore débuté sur le banc ce week-end face à Newcastle (1-0). Deux pistes XXL pour lesquelles le FC Barcelone devra encore sortir le chéquier.